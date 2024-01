LPI-NDH: Bei Schneeglätte ins Rutschen gekommen

Werther (ots) - Ein 62-jähriger Autofahrer war am Mittwoch, gegen 18.40 Uhr, auf der B 243 aus Richtung der Autobahn kommend in Richtung Günzerode unterwegs. Im Bereich einer Kurve geriet das Fahrzeug auf schneebedeckter Fahrbahn in den Straßengraben und überschlug sich. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 25000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 ...

mehr