Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwelbrand in Wohnhaus

Heringen (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in einem Wohnhaus in der Schloßstraße zu einem Schwelbrand an einem nahe einem Ofenrohr befindlichen Balken. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zur genauen Ursache des Brandes wird nun ermittelt.

