Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch beim Einkaufsmarkt

Northeim (ots)

Northeim, Hillerser Straße, Dienstag, 19.03.2024, 01.30 - 02.30 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Am Dienstag im Zeitraum von ca. 01.30 - 02.30 Uhr haben unbekannte Personen versucht in einen Einkaufmarkt in der Hillerser Straße in Northeim einzubrechen.

In der Nacht erfolgte nach einer Alarmauslösung eine Kontrolle durch eine private Sicherheitsfirma, welche kein Eindringen feststellen konnte. Am Morgen konnten durch einen Mitarbeiter Schäden am Dach festgestellt werden. Weshalb die Personen den Versuch abgebrochen haben, ist unbekannt.

Durch die Gewalteinwirkung kam es zu einem Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell