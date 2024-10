Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit zwei Verletzten auf der Weststraße - Opel muss abgeschleppt werden

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Dienstag, 01.10.2024, kam es zu einem Unfall auf der Weststraße mit zwei Verletzten. Gegen 14 Uhr wollte hier ein 52-jähriger VW-Fahrer nach links auf das Gelände eines Autohändlers fahren. Dabei kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Opel einer 23-Jährigen, die in entgegengesetzter Richtung die Weststraße entlangfuhr. Bei dem Aufprall drehte sich der VW in die Gegenfahrbahn. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der Opel musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (hir)

