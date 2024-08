Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Senior nimmt Schulbus die Vorfahrt

8.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstag bei einem Unfall in Ehingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 11 Uhr. Ein 88-Jähriger war mit seinem Ford Focus in der Hehlestraße unterwegs. An der Kreuzung bog er nach rechts in die Fischersteige ein. Dort war ein Schulbus in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. Da der Senior in einem zu großen Bogen abbog geriet er auf die linke Seite. Dort stieß er mit dem Schulbus zusammen. Der hatte Vorfahrt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Ford wird auf 3.000 Euro, der am Scania Schulbus auf 5.000 Euro geschätzt.

