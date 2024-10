Polizei Hagen

POL-HA: Wendemanöver führt zu Unfall und Sicherstellung des Führerscheins

Hagen-Eilpe (ots)

Am Dienstag (01.10.) fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Mercedes gegen 19 Uhr auf der Delsterner Straße in Richtung Dahl. Auf Höhe der Kreuzung Delsterner Straße, Ecke Lütkehofstraße, wendete ein 28-Jähriger plötzlich mit seinem Daimler und stieß mit dem Hagener, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, zusammen. Der 27-jährige Mercedes-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, wollte sich jedoch eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Während der Unfallaufnahme bemerkten Polizisten, dass die Pupillen des 28-jährigen Dortmunders, der das andere Auto vor seinem Wendemanöver nicht gesehen hatte, verengte Pupillen hatte. Zudem ergab eine Recherche in den polizeilichen Auskunftssystemen, dass der Mann bereits wegen Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmittel in Erscheinung getreten ist. Aufgrund dessen wurde ihm im weiteren Verlauf ein freiwilliger Drogenvortest angeboten. Der 28-Jährige willigte in den Test ein. Der durchgeführte Speicheltest verlief positiv, sodass der Dortmunder eine Blutprobe abgeben musste. Aufgrund einer offenen Fahndung der Bußgeldstelle zur Entziehung der Fahrerlaubnis, stellten die Einsatzkräfte auch den Führerschein sicher. Beide Autos waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell