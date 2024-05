POL-SO: Diebe stehlen Bargeld aus Kasse

Soest (ots) - Wie der Polizei Soest erst am heutigen Tage bekannt wurde, kam es bereits am 9. April, vermutlich zwischen 9 Uhr und 11:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in der Walburger-Osthofen-Wallstraße. Ein 79-jähriger Radfahrer aus Soest stürzte in etwa in Höhe der Hausnummer 20 bzw. im Umfeld des Marienkrankenhauses auf die Straße. Der Senior war mit einem schwarz-silbernen Rad mit einem angebrachten Fahrradkorb unterwegs. Nach seinem Sturz wurde er von zwei bislang ...

mehr