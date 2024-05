Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerer Diebstahl in Pfarr- und Jugendheim

Warstein-Suttrop (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Samstag 20 Uhr bis Dienstag 12 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Pfarr- und Jugendheim in der Kreisstraße ein. Die Einbrecher drangen durch ein Fenster im Untergeschoss ein. Die Täter stellten hier zunächst das Wasser ab und montierten anschließend in den Kellerräumen die unter der Decke befindlichen Kupferrohre ab.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern bzw. zum Tathergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02902 91000 zu melden. (rb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell