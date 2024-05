POL-SO: Schlägerei mit mehreren Personen

Soest (ots) - In der Zeit zwischen dem 18. Mai, 18:00 Uhr und dem 21. Mai, 12:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einrichtungsgeschäft auf dem Riga-Ring und zu einem weiteren Einbruch in einen Baumarkt auf dem Seidenstückerweg. Am Riga-Ring öffneten die bisher unbekannten Täter gewaltsam die Vorhängeschlösser an den Lagercontainern. Sie entwendeten ...

