Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Einbrüche - Täter statten sich mit Gartenzubehör aus

Soest (ots)

In der Zeit zwischen dem 18. Mai, 18:00 Uhr und dem 21. Mai, 12:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einrichtungsgeschäft auf dem Riga-Ring und zu einem weiteren Einbruch in einen Baumarkt auf dem Seidenstückerweg. Am Riga-Ring öffneten die bisher unbekannten Täter gewaltsam die Vorhängeschlösser an den Lagercontainern. Sie entwendeten Gartenmöbel in Höhe eines dreistelligen Werts. Von dem Baumarktgelände am Seidenstückerweg wurden unter anderem Wäschespinnen und Pendelschirme entwendet. Um sich Zutritt zu verschaffen entfernten die Täter ein Zaunelement auf dem Außengelände. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

