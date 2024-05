Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Trickdiebstahl - Diebe erbeuten Eheringe

Soest (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Trickdiebstahl auf der Hamburger Straße. Eine bisher unbekannte Frau klingelte bei einem 80-jährigen Bewohner eines Einfamilienhauses und erklärte, dass sie die Wasserleitungen im Haus kontrollieren müsste. Bei Bauarbeiten auf der Straße soll eine Leitung beschädigt worden sein. Sie zeigte dem 80-Jährigen einen Dienstausweis ohne ein Lichtbild. Gemeinsam suchten sie den Keller auf, um die Wasserleitung zu kontrollieren. Die Frau verwickelte den Bewohner in ein Gespräch. Als sie wieder aus dem Keller zurück in den Wohnbereich kamen, standen zwei männliche Personen im Wohnzimmer. Sie erklärten, dass sie die Heizung kontrolliert haben und verließen dann zusammen mit der unbekannten Frau umgehend das Haus. Der 80-Jährige stellte dann fest, dass sämtliche Schränke und Schubläden durchsucht wurden. Die Täter entwendeten ein Schmuckkästchen, in dem sich unter anderem Eheringe befunden haben. Die flüchtigen Personen konnten wie folgt beschrieben werden: 1 Person: Weiblich, 25 bis 30 Jahre alt, circa 170 cm groß, blonde Haare, gebräunte Haut, helle Kleidung. 2. Person: Männlich, 45 bis 50 Jahre alt, circa 175 cm groß, korpulente Figur, südländisches Aussehen, dunkle Kleidung und hatte Einmalhandschuhe an. 3. Person: Männlich, circa 50 Jahre alt, circa 160 cm groß, schmale Figur. Zeugen die Hinweise auf die Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. Die Polizei warnt nochmal ausdrücklich davor, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Weitere Hinweise finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/.(ja)

