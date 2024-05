Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallzeugen gesucht

Soest (ots)

Wie der Polizei Soest erst am heutigen Tage bekannt wurde, kam es bereits am 9. April, vermutlich zwischen 9 Uhr und 11:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in der Walburger-Osthofen-Wallstraße. Ein 79-jähriger Radfahrer aus Soest stürzte in etwa in Höhe der Hausnummer 20 bzw. im Umfeld des Marienkrankenhauses auf die Straße. Der Senior war mit einem schwarz-silbernen Rad mit einem angebrachten Fahrradkorb unterwegs. Nach seinem Sturz wurde er von zwei bislang unbekannten Frauen in das Soester Marienkrankenhaus gebracht. Die Zeuginnen werden nun gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. Weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (dk)

