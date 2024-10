Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher am Wochenende unterwegs

Neuss / Meerbusch (ots)

In den vergangenen Tagen ist es an mehreren Orten im Rhein-Kreis Neuss zu Einbrüchen in Wohnungen und Häuser gekommen.

Bereits am Donnerstagabend (10. 10.), in der Zeit von 21 Uhr bis 22 Uhr, schlugen Unbekannte eine Terrassentür eines Hauses an der Stephanusstraße in Meerbusch Lank-Latum ein. Nach aktuellen Erkenntnissen drangen sie nicht in das Objekt ein.

In der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr, auf Freitag (11. 10.), 11 Uhr, scheiterten mutmaßliche Einbrecher an der Friedhofstraße in Neuss. Offenbar wurde erfolglos versucht, eine Eingangstür zu einem Hof aufzuhebeln.

Am Freitag (11. 10.), zwischen 15 Uhr und 22 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus an der Straße Alt Schürkesfeld in Meerbusch-Strümp. Über die Terassentür gelangten die bislang unbekannten Täter ins Gebäude, sie erbeuteten Schmuck und Wertgegenstände.

Ebenfalls am Freitag scheiterte um 11:30 Uhr ein Einbrecher an der Hermannstraße in der Neusser Innenstadt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gelangte der Unbekannte in den Hausflur des Einfamilienhauses, wurde dort jedoch von einem Bewohner überrascht. Der mutmaßliche Täter flüchtete in Richtung Neusser Hauptbahnhof. Er wird beschrieben als männlich und von südländischem Erscheinungsbild, jung und etwa 180 bis 185 Zentimeter groß. Er soll schlank und mit einer blauen Jeanshose sowie einer schwarzen Steppjacke bekleidet gewesen sein.

Am Samstag (12.10.) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Vorfall an der Straße Am Heidbergdamm im Meerbuscher Stadtteil Lank-Latum. Dort ist ein bislang unbekannter Täter offenbar gegen 20 Uhr in ein Haus eingebrochen. Er hebelte die Terrassentür auf und durchsuchte mehrere Räume. Ob Beute gemacht wurde, ist noch offen.

Erfolglos blieb am Samstag ein Täter an der Schorlemerstraße im Neusser Dreikönigsviertel. Sie versuchten, um 16:15 Uhr über den Balkon einer Wohnung einzudringen, wurden jedoch von deren Bewohnerin überrascht. Die Zeugin beschreibt den Unbekannten als Mann im Alter von 25 bis 28 Jahren, von südländischem Erscheinungsbild mit schwarzem Haar und dunklen Augen. Er habe eine bunte Stickmütze mit blauen Streifen sowie braune Handschuhe getragen.

Am Samstag zwischen 18 Uhr und 23 Uhr kam es zu einem weiteren Einbruch an der Isarstraße in Neuss-Norf. Der Täter gelangte vermutlich über den Balkon in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und durchwühlte die Räume. Ob und in welchem Umfang Beute gemacht wurde wird noch ermittelt.

In der Zeit von Freitag, 12 Uhr, auf Samstag, 9:15 Uhr, brachen Unbekannte in einem Einfamilienhaus an der Straße Alt Schürkesfeld in Meerbusch-Strümp ein. Dort wurden offenbar Wertgegenstände erbeutet.

Ebenfalls in Meerbusch wurde am Sonntag (13. 10.) in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 21:30 Uhr in ein Haus an der Straße Ossum eingebrochen. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Einbrecher ins Gebäude und durchsuchten die Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen.

Die Kriminalpolizei des Rhein-Kreis Neuss hat in sämtlichen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch mögliche Zusammenhänge. Zeugen werden deswegen um Hinweise gebeten. Wer zu einem der Einbrüche und Einbruchsversuche Beobachtungen mitteilen kann, kann sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Wenn im Herbst die Tage kürzer werden, sind Einbrecher vermehrt unterwegs. Türen und Fenster werden von den Tätern oft in Sekundenschnelle überwunden. Aber auch offene und gekippte Fenster, die Eingangstür, die nur ins Schloss gezogen ist oder der sorglose Umgang mit Schlüsseln machen es den Dieben leicht, einzudringen. Dabei können viele Einbrüche durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

