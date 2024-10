POL-NE: 72-Jährige stürzt mit Fahrrad

Neuss (ots) - Ein älteres Ehepaar aus Kaarst wurde am Montag (14.10.) gegen 07:05 Uhr Opfer eines versuchten Raubes. Nach ersten Erkenntnissen klingelten zwei unbekannte Männer an der Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Alte Heerstraße. Nachdem ein Senior die Hauseingangstür als auch die eigene Wohnungstür auf Klingeln geöffnet hatte, stürmten die Täter auf das Opfer zu und schlugen auf dieses ein und ...

