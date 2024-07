Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - "Unfallflucht" - Verursacher gesucht!

Bietigheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 23 Uhr wurde ein geparkter BMW in der Bahnhofstraße von einem vorbeifahrenden Auto derart gestreift bzw. getroffen, dass ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand. Zeugen haben den Vorgang bemerkt und einen silbernen Mitsubishi Outlander gesehen, der mit hoher Geschwindigkeit wegfuhr. Das flüchtige Verursacherauto wurde durch den Zusammenstoß wohl auch so stark beschädigt, dass es Öl verloren hat. Die Polizei konnte der hinterlassenen Ölspur quer durch Bietigheim bis nach Elchesheim-Illingen folgen.

Die Polizei Rastatt sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise:

- Wurden in der Nacht noch weitere Fahrzeuge in Bietigheim oder Elchesheim-Illingen beschädigt? - Hat jemand ein verdächtiges, beschädigtes Fahrzeug in der Nacht auf Freitag zwischen Bietigheim und Elchesheim-Illingen fahren gesehen? - Wurde in Elchesheim-Illingen seit Freitagnacht irgendwo ein beschädigter Pkw Mitsubishi Outlander oder ein ähnlich aussehendes Auto abgestellt?

Hinweise bitte an das Polizeirevier Rastatt, gerne telefonisch unter 07222 761-0 oder über die Onlinewache auf www.polizei-bw.de

/ADR

