Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Pedelec-Fahrerin bei Unfallflucht schwer verletzt, Hinweise erbeten

Gernsbach (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich bereits vor gut zwei Wochen (27. Juni 2024) im Bereich eines Bahnübergangs in der Scheuerner Straße zugetragen und bei der sich eine 54 Jahre alte Pedelec-Fahrerin schwere Verletzungen zugezogen hat, wenden sich die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Rollers soll hierbei zunächst den dortigen Bahnübergang passiert haben und gleich darauf nach links in die Hildastraße abgebogen sein. Auf der Fahrspur der Radlerin soll es dann gegen 19:30 Uhr zur Kollision zwischen dem Rollerfahrer und der 54-Jährigen gekommen sein, die hierdurch stürzte und mit Frakturen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der mutmaßliche Unfallverursacher soll kurz ins Schwanken geraten und danach vom Ort des Geschehens geflüchtet sein. Am Pedelec ist ein Schaden von etwa 4.500 Euro entstanden. Zeugen des Unfalls oder wer Hinweise zum nun gesuchten Rollerfahrer geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 07221 680-460 bei den Ermittlern des Verkehrsdienstes Baden-Baden.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell