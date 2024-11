Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Straßenlaterne angefahren

Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Wichtiger Zeuge gesucht

Am Donnerstag (21. November 2024) gegen 04:00 Uhr stellten Beamte der Polizeiwache Kevelaer während der Streifenfahrt eine beschädigte Straßenlaterne am Kreisverkehr Walbecker Straße/Händelstraße in Kevelaer fest. Diese stand auf der Mittelinsel der Händelstraße direkt am Kreisverkehr und war offensichtlich bei einem bis zu diesem Zeitpunkt nicht gemeldeten Verkehrsunfall beschädigt worden. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort konnte auf einem angrenzenden Supermarkt-Parkplatz ein beschädigter schwarzer VW Taigo geparkt festgestellt werden, der entsprechende starke Beschädigungen aufwies. Während der Unfallaufnahme erschienen eine Frau und ein Mann, die Angaben zu dem Fahrzeug und zum Fahrzeughalter, einem Freund von ihnen, machten. Von diesem sei nur der Name bekannt. Angeblich sei die Frau mit dem Fahrzeug dieses Bekannten auf der Walbecker Straße in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen und aufgrund überhöhter Geschwindigkeit gerutscht und mit der Laterne kollidiert. Man habe dann das Fahrzeug gemeinsam mit einem bislang unbekannten Mann auf den Parkplatz des Discounter-Marktes geschoben. Da man unter Schock gestanden habe, sei man nicht auf die Idee gekommen, die Polizei zu informieren. Der VW wurde dann durch die Polizei sichergestellt. Die Laterne musste durch die Feuerwehr Kevelaer abgesägt werden, da sie umzukippen drohte. Dafür wurde zunächst durch die Stadtwerke im betroffenen Bereich der Strom für die Dauer der Maßnahmen abgeschaltet. Da sich für das ermittelnde Verkehrskommissariat in Geldern noch Fragen zum tatsächlichen Unfallhergang und auch zum Verbringen des Pkw auf den Parkplatz ergeben haben, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Insbesondere sucht sie nach dem Mann, der mitgeholfen haben soll, den Pkw auf den Parkplatz des Supermarktes zu schieben. Hinweise bitte unter 02831 1250.(sp)

