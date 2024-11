Kleve (ots) - In Kleve-Materborn drangen ein oder mehrere unbekannte Täter am Samstag (23. November 2024) in der Zeit zwischen 12:50 Uhr und 01:45 Uhr (am frühen Sonntagmorgen) in ein Einfamilienhaus am Bleesweg ein. Sie öffneten gewaltsam ein Badezimmerfenster im Obergeschoß und durchsuchten dann das Haus. Nach ...

