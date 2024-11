Kleve (ots) - Am Samstag (23. November 2024) drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Stein in Kleve-Reichswalde ein. In der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr gelangten sie an ein Dachfenster, schlugen dieses ein und durchsuchten dann das Haus. Vermutlich wurde Schmuck entwendet. Der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

mehr