Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Friedelsheim) - Audi beschädigt und geflüchtet.

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 05.11.2024 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr wurde ein in der Burgunderstraße in Friedelsheim abgestellter Audi A 4 beschädigt. Eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500EUR. Der Verkehrsunfall konnte durch eine Zeugin beobachtet werden. Diese konnte zwar weder das Kennzeichen, noch die Marke angeben, aber einen Hinweis auf die vermutliche Arbeitsstelle der Unfallverursacherin geben. Ermittlungen dahingehend dauern noch an. Gegen die bislang unbekannte Fahrerin wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um weitere Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

