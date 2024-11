Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Haßloch (ots)

Ohne gültige Fahrerlaubnis war ein 18-Jähriger Haßlocher am gestrigen Mittag (11:50 Uhr) in einem Mini unterwegs. Nachdem eine Mitteilung bei der Polizeiinspektion Schifferstadt über die auffällige Fahrweise des jungen Erwachsenen einging, konnte dieser in der Holidayparkstraße in Haßloch festgestellt und kontrolliert werden. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

