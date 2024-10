POL-WL: Person von Bahn erfasst und tödlich verletzt - Identität noch unklar

Asendorf (ots) - Ein 36-jähriger Mann hat sich am Dienstag, 29.10.2024 bei einem Verkehrsunfall auf der Schierhorner Straße leicht verletzt. Der Mann war mit seinem Toyota in Richtung Hanstedt unterwegs als er gegen 20.15 Uhr die Kontrolle über den Wagen verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Toyota prallte gegen einen Zaun, überschlug sich und blieb in einem Vorgarten stehen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann unter deutlichem ...

mehr