POL-WL: Mit Pkw überschlagen

Buchholz (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus In der Zeit zwischen Samstagmorgen (26.10.2024) und Sonntagnachmittag kam es am Vaenser Weg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Um nicht von den heimkehrenden Bewohnern ...

mehr