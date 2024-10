Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Raubüberfall auf Juweliergeschäft ++ Winsen - Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen und anschließend Bargeld abgehoben ++ Winsen - Zwangseinweisung

Tostedt (ots)

Raubüberfall auf Juweliergeschäft

In der Straße Unter den Linden kam es gestern, 28.10.2024 zu einem Raubüberfall.

Gegen 15:35 Uhr betrat ein maskierter Mann das Juweliergeschäft an der Ecke Himmelsweg. Er bedrohte die beiden anwesenden Mitarbeiterinnen mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Geld und Schmuck. Die Mitarbeiterinnen legten dem Mann mehrere Schmuckstücke in seine mitgebrachte Einkaufstasche. Nach nur zwei Minuten verließ er die Filiale bereits wieder. Die Mitarbeiterinnen blieben unverletzt. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Sofort nach Eingang des Notrufes wurden mehrere Funkstreifenwagen zur Fahndung in den Nahbereich entsandt. Der Täter konnte jedoch entkommen. Die Polizei sicherte Spuren und wertet derzeit die Bilder der Überwachungskamera aus.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, circa 190 cm groß und von schlanker Statur. Er hatte einen dunklen Dreitagebart und sprach akzentfrei Deutsch. Er war mit einer schwarzen Kapuzenjacke, schwarzem Basecap, einer blauen Jeans und schwarzen Sneakers bekleidet. Der Mann trug schwarze Handschuhe und hatte das Gesicht mit dem Jackenkragen maskiert.

Seine Beute transportierte der Täter in einer mitgebrachten Einkaufstasche aus Kunststoff. Es handelt sich um eine blaue Tasche der Firma "Smyths Toys Superstores". Der Firmenname ist großflächig rot-gelb auf den Seiten zu lesen. Die Tasche hat rote Textilhenkel.

Die Polizei sucht Zeugen, denen der Mann mit der Einkaufstasche kurz vor oder nach der Tat aufgefallen ist. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Winsen - Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen und anschließend Bargeld abgehoben

Ein 81-jähriger Mann ist gestern, 28.10.2024 während seines Einkaufs in einem Discounter an der Plankenstraße bestohlen worden. Der Mann hatte sich in der Zeit zwischen 8:20 Uhr und 9:30 Uhr dort aufgehalten. Während dieser Zeit stahlen Unbekannte die Geldbörse des Mannes, die er in einer Tasche im Einkaufswagen abgelegt hatte.

Neben dem Bargeld, dass ich in der Geldbörse befand, erbeuteten die Täter auch eine EC-Karte mit der sie im Anschluss 2000 Euro vom Konto des Geschädigten abräumten.

Winsen - Zwangseinweisung

Ein 21-jähriger Mann ist gestern Abend, 28.10.2024 zwangsweise in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Der Mann war bereits am Morgen aufgefallen, nachdem er wiederholt vor vorbeifahrende Fahrzeuge getreten war, um diese zum Anhalten zu zwingen, vermutlich um als Anhalter mitgenommen zu werden. In einem Fall musste eine Frau in der Hansestraße eine Vollbremsung machen, um den Zusammenstoß mit dem Mann zu verhindern. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den 21-Jährigen eingeleitet.

Am Abend war der Mann mit einem Fahrrad bei völliger Dunkelheit mit einem unbeleuchteten Fahrrad außerorts auf einer Landstraße unterwegs und schlug sich dabei fortwährend mit einem Buch gegen den Kopf. Beamte brachten ihn zur Dienststelle nach Winsen, um ihn einem Arzt vorzustellen. Dort versuchte der 21-Jährige plötzlich, sich den Maßnahmen zu entziehen und leiste erheblichen Widerstand. Letztlich wurde der Mann nach Begutachtung durch einen Arzt in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell