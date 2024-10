Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Einfamilienhaus

Jesteburg (ots)

In der Straße Schaftrift kam es am Donnerstag, 24.10.2024 zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr brachen die Täter ein Fenster auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume in dem Haus. Ob sie dabei auch Beute machen, ist noch unbekannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefonnummer 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell