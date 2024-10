Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Unfall Kennzeichen eingesammelt und weitergefahren

Tostedt (ots)

Auf der Buxtehuder Straße kam es am Dienstag, 22.10.2024 zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 53-jährige Frau war gegen 14:40 Uhr mit ihrem Opel Corsa in Richtung der B75 unterwegs, als die unbekannte Fahrerin eines dunklen Kleinwagens, von der Dieckhofstraße kommend, in die Buxtehuder Straße einfahren wollte. Sie missachtete hierbei den für sie von links kommenden Wagen der 53-Jährigen und prallte mit ihrer Front in das rechte Heck des Corsa.

Die 53-jährige stoppte ihren Wagen nach dem Unfall und konnte noch sehen, wie die Fahrerin des dunklen Pkw ausstieg, ihr abgefallenes Kennzeichen einsammelte und dann die Fahrt in Richtung Hollenstedt fortsetzte.

Die 53-Jährige blieb unverletzt, an ihrem Wagen entstand ein Sachschaden von rund 1000 EUR.

Die Unfallverursacherin war circa 60 Jahre alt, hatte blondes Haar und trug eine Brille. Zeugen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug oder der Fahrerin machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04182 404270 bei der Polizei Tostedt zu melden.

