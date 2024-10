POL-WL: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung von heute, 07.52 Uhr - vermisste Seniorin tot aufgefunden

Jesteburg (ots) - Mehrere PKW aufgebrochen In der Nacht zu Montag, 21.10.2024 haben Diebe in Jesteburg mindestens drei PKW aufgebrochen und anschließend An- und Einbauteile entwendet. Im Fichtenwinkel traf es einen BMW X5, der in einem Carport abgestellt war. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und entwendeten die Frontschürze, Seitenspiegel und das Lenkrad. ...

