POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 18.10.2024 12:00 Uhr bis Sonntag, 20.10.2024 12:00 Uhr

Seevetal (ots)

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am Samstagnachmittag begaben sich unbekannte Täter auf die Rückseite des Einfamilienhauses im Ohlendorfer Weg und hebelten zuerst vergeblich an der Terrassentür. Mittels Kittfalzstechen verschafften sie sich Zutritt zur Küche. Im Haus wurden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Was entwendet wurde, kann bisher nicht gesagt werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

Hollenstedt - Sachbeschädigung am Pkw

In den Freitagabendstunden kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Die unbekannten Täter schlugen mittels eines unbekannten Gegenstands die Fensterscheibe des VW Up, welcher in der Auffahrt des Wohnhauses stand, ein. Ob die Täter aus dem Fahrzeug etwas entwenden wollten ist unklar. Da sich keine Wertsachen darin befanden, gingen die Täter leer aus.

Maschen - Taxifahrt endet mit Schlägen und Tritten

Ein 22-Jähriger ließ sich in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einem Taxi von Hamburg nach Maschen fahren, ohne das nötige Geld für die Fahrt bei sich zu haben. Unter dem Vorwand, dieses bei der Bank zu holen, stieg er aus dem Taxi aus und flüchtete zunächst. Nachdem der 41-jährige Taxifahrer nach erfolgloser Suche mit seinem Taxi wieder Richtung Hamburg fahren wollte, sprang der 22-jährige Fahrgast überraschend aus dem Gebüsch und ging auf den Taxifahrer mit Schlägen und Tritten los. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt, die Identität des Fahrgastes steht fest- ihn erwarten Strafverfahren wegen Betrugs und Gefährlicher Körperverletzung.

Seevetal - Vorsicht, Taschendiebe!

In den letzten Tagen wurden der Seevetaler Polizei mehrere Fälle von Taschendiebstählen zugetragen. Unbekannte Täter entwendeten hier in unbeobachteten Momenten Geldbörsen aus Hand- und Jackentaschen während des Einkaufen. In den aktuellen Fällen wurden mehrere Hundert Euro Bargeld, EC- und Kreditkarten, sowie Personaldokumente entwendet.

Die Polizei rät: seien Sie, insbesondere bei Enge und Menschenansammlungen, aufmerksam und lassen Sie Ihre Wertsachen nicht unbeobachtet. Weitere Hinweise zu diesem Thema erhalten Sie unter: www.polizei-beratung.de oder bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

Hittfeld - Trunkenheit

Auf einen 40-jährigen Hamburger wurden die Seevetaler Polizisten in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufmerksam, als dieser mit seinem Pkw auf dem Gelände einer nicht geöffneten Tankstelle umherfuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Der Fahrzeugführer hat nun mit einem Bußgeld von 500EUR, zwei Punkten sowie einem Fahrverbot von einem Monat zu rechnen.

A1/ Winsen (Luhe) - Schieflage durch Überladung

Am Samstagvormittag fiel Beamten der Autobahnpolizei auf der A1 ein Transporter mit leichter Schieflage auf. Bei der fälligen Kontrolle brachte das Fahrzeug ein Gewicht von knapp sieben Tonnen auf die Waage. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet - das zulässige Gesamtgewicht des Transporters beträgt lediglich 3,5 Tonnen.

Wenige Stunden später wurde auf der Luhdorfer Straße in Winsen (Luhe) ein Pkw mit Anhänger, auf dem ein weiterer Pkw VW Touran geladen war, kontrolliert. Bei einer anschließenden Überprüfung auf dem nahliegenden Polizeigelände wurde festgestellt, dass die Anhängelast des Pkw durch den Anhänger um ca. 33% überschritten wurde. Weiter sollte das Gespann ins europäische Ausland exportiert werden. Dies ist aber mit den am Zugfahrzeug angebrachten Kurzzeitkennzeichen nicht gestattet. Es wurden daraufhin Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Auf den 23jährigen Fahrzeugführer kommt jetzt ein Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro zu.

Winsen (Luhe) - Trunkenheitsfahrt

Einer Streifenbesatzung der Polizei Winsen (Luhe) fiel am Freitagabend ein Pkw auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit die Lüneburger Straße von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Osttangente befuhr und dabei eine unsichere Fahrweise aufwies. Das Fahrzeug wurde einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest beim 21jährigen Fahrzeugführer aus Winsen (Luhe) ergab einen Wert von 0,86 Promille. Aufgrund der der Fahrauffälligkeiten und weitern physischen Ausfallerscheinungen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

