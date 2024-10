Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vor Polizeikontrolle geflüchtet ++ Kakensdorf - Erneut Fahrzeugteile gestohlen

Winsen (Luhe) (ots)

Beamte der Polizei Winsen wollten am Donnerstag, 17.10.2024, gegen 20:30 Uhr, ein Auto im Tönnhäuser Weg in Winsen anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Die Fahrzeugführerin missachtete jedoch das Anhaltesignal und entfernte sich dann in Richtung Wikingerweg. Hier konnte die 20jährige Fahrerin dann unmittelbar neben dem Auto angetroffen werden. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass sich an dem Auto Kennzeichen befanden, die sie zuvor am Bahnhof in Winsen gestohlen hatte. Damit bestand auch kein Versicherungsschutz für das Auto. In dem Auto wurden weitere Kennzeichen gefunden, welche die Frau aus Büchen zuvor in Hamburg entwendet hatte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass die Frau nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zusätzlich konnten bei ihr körperliche Auffälligkeiten festgestellt, die den Verdacht begründeten, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daher wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Die aufgefundenen Autokennzeichen und die Fahrzeugschlüssel wurden zunächst sichergestellt.

Kakensdorf - Erneut Fahrzeugteile gestohlen

Erneut wurde im Landkreis Harburg von einem hochwertige Auto diverse Fahrzeugteile gestohlen. In der Straße Unter den Eichen in Kakensdorf hatten es die Diebe auf einen BMW X5 abgesehen. Das Auto war in einem Carport abgestellt. Im Laufe der Nacht haben der oder die Täter unter anderem Außenspiegel, Lenkrad, Airbag und die Frontschürze samt Scheinwerfer abgebaut und mitgenommen. Zudem manipulierte der oder die Täter an der Alarmanlage des Autos. Der Gesamtschaden liegt im 5stelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter 04181/ 2850 zu melden.

