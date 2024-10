Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere PKW aufgebrochen ++ Winsen - Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Jesteburg (ots)

Mehrere PKW aufgebrochen

In der Nacht zu Montag, 21.10.2024 haben Diebe in Jesteburg mindestens drei PKW aufgebrochen und anschließend An- und Einbauteile entwendet.

Im Fichtenwinkel traf es einen BMW X5, der in einem Carport abgestellt war. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und entwendeten die Frontschürze, Seitenspiegel und das Lenkrad.

Im Waldwinkel machten sich die Täter an einem Mercedes GLC zu schaffen. Von dem auf der Straße abgestellten Wagen entwendeten sie die Frontscheinwerfer, das Navigationssystem sowie den Lenkrad-Airbag.

Im Moorweg klauten die Täter aus einem auf einem Parkplatz abgestellten Mercedes das Lenkrad und ein Display.

Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen wird auf rund 35.000 EUR geschätzt. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Winsen - Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Auf der Niedersachsenstraße kam es am Montag, 21.10.2024 zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 7:10 Uhr überquerte eine 15-Jährige gerade den Fußgängerüberweg bei der Einmündung Eckermannstraße, als aus dieser ein Mann mit seinem roten Kleinwagen in die Niedersachsenstraße einbog. Der PKW touchierte die Jugendliche, die daraufhin stürzte und leicht verletzt wurde. Der Fahrer des roten Wagens stoppte kurz, fuhr dann aber weiter, ohne sich um die Jugendliche zu kümmern. Zu dem Fahrzeug ist nur das Kennzeichenfragment WL-V bekannt.

Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell