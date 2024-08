Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einbrecher schlagen zur Urlaubszeit zweimal zu

Am Sonntag wurde der Polizei ein Einbruch in ein Wohnhaus in Biberach gemeldet. Ein weiterer in BC-Stafflangen nur wenige Tage zuvor.

Der Einbruch in ein Haus im Kiefernweg wurde am Sonntag gegen 14.45 Uhr entdeckt. Offenbar waren Unbekannte in den Tagen zuvor ab Freitag 26.7., 18 Uhr gewaltsam durch ein Kellerfenster in das Wohnhaus eingedrungen. Die Diebe durchwühlten sämtliche Räume und Schränke auf der Suche nach Beute. Den ersten Erkenntnissen zufolge fanden sie wohl einen Tresor. Den brachen sie aus der Wand heraus und nahmen ihn mit.

Einen weiteren Einbruch registrierte die Polizei am Freitag im Biberacher Stadtteil Stafflangen. In der Straße Beim Forsthaus schlugen Unbekannte zwischen Samstag 3.8. und Freitag 9.8 ein Fenster im Keller ein. Zuvor hatten die Einbrecher die Kellerschachtabdeckung gewaltsam entfernt. So gelangten sie in das Innere. In mehreren Räumen wurde nach Wertgegenständen gesucht. Dabei wurden sie wohl fündig. Ein hochwertiges Rennrad der Marke Canyon sowie Schmuck und Goldmünzen nahmen die Diebe mit.

In beiden Fällen, sowie auch in einem weiteren Fall in Oggelshausen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5838964) hat die Kriminalpolizei Biberach die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei hat in allen Fällen Spuren gesichert. Dabei wurden die Beamten von Spezialisten der Spurensicherung unterstützt. Die Polizei prüft mögliche Tatzusammenhänge und fragt:

- Wer hat zwischen 26.7 und 11.8 verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Kiefernweg in Biberach Rißegg gesehen? - Wer hat zwischen 3.8. und 9.8. verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Straße "Beim Forsthaus" gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen unter der Tel. 07351/4470 entgegen.

Die Polizei gibt Tipps für die Urlaubszeit:

Tipp der Polizei: 10 goldene Regeln für ein sicheres Zuhause

- Halten Sie die Hauseingangstür immer geschlossen. Schließen Sie Haus- und Wohnungstüren immer zweimal ab. - Auch Keller- und Speichertüren sollten immer verschlossen sein. - Verstecken Sie Ihren Haus- und Wohnungsschlüssel niemals außerhalb der Wohnung: Einbrecher kennen jedes Versteck. - Verschließen Sie Ihre Fenster und Balkontüren auch bei kurzer Abwesenheit. Einbrecher öffnen gekippte Fenster und Balkontüren besonders schnell. - Sorgen Sie dafür, dass Ihre Wohnung auch bei längerer Abwesenheit einen bewohnten Eindruck vermittelt. Lassen Sie z. B. den Briefkasten leeren. - Tauschen Sie mit Ihren Nachbarn wichtige Telefonnummern aus, unter denen Sie im Notfall erreichbar sind. - Achten Sie in Ihrer Nachbarschaft bewusst auf fremde Personen im Haus oder auf dem Grundstück und sprechen Sie diese Personen gegebenenfalls an.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

