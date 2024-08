Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Vorfahrt genommen

Am Sonntag stieß ein 60-Jähriger gleich mit zwei Radfahrenden bei Riedlingen zusammen.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall kurz vor 17.30 Uhr. Der 60-Jährige fuhr mit seinem Ford in der Singlestraße in Richtung Waldstation. Auf dem Radweg parallel zur B 311 waren eine 63-Jährige und ein 60-Jähriger auf ihren Fahrrädern in Richtung Ertingen unterwegs. Während die Radfahrerin von dem Pkw frontal erfasst wurde und auf die Straße stürzte, leitete der 60-Jährige Radler noch ein Ausweichmanöver ein. Auch er wurde leicht von dem Ford touchiert und stürzte auf die Straße. Beide Radfahrenden trugen Verletzungen davon. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Leichtverletzten. Eine Fahrt ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den beiden Rädern auf jeweils 250 Euro, den am Auto auf ca. 500 Euro. Auf den Autofahrer kommt nun eine Anzeige zu.

