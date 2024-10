POL-WL: Bei Unfall schwer verletzt ++ Seevetal - Metalldiebe machten zum Teil große Beute ++ Stelle - Ins Haus geschlichen

Polizeiinspektion Harburg

Seevetal/A7 (ots)

Bei Unfall schwer verletzt

Auf der A7, in Fahrtrichtung Süden, kam es gestern, 23.10.2024 zu einem schweren Verkehrsunfall. Im Bereich des Horster Dreiecks war eine 63-jährige Frau mit ihrem Dacia aus noch unbekannter Ursache in den gesperrten Bereich einer dortigen Baustelle gefahren. Als sie von dort wieder in die Fahrspur einfahren wollte, kollidierte sie mit dem Toyota einer eines 69-jährigen Mannes. Dessen Wagen überschlug sich in der Folge des Zusammenstoßes und blieb auf der Seite liegen. Die die 48-jährige Beifahrerin im Toyota wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht. Der 64-jährige Beifahrer im Dacia sowie der 69-jährige Fahrer des Toyota blieben unverletzt.

Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Hannover im Bereich des Horster Dreiecks für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu einem mehrere Kilometer langen Rückstau bis über die Landesgrenze hinaus.

Seevetal - Metalldiebe machten zum Teil große Beute

In der Nacht zum 23.10.2024 waren Metalldiebe in Seevetal unterwegs.

Im Ortsteil Maschen brachen sie in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 8:30 Uhr in die Lagerräume zweier Betriebe am Rübenkamp ein. Die Täter hatten dazu ein Fenster zerstört und sich anschließend im Gebäude umgeschaut. Sie erbeuteten zwei Kisten mit Messing- und Kupferteilen im Gesamtwert von rund 1000 EUR.

In Lindhorst brachen die Täter in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 7:30 Uhr das Hallentor eines Betriebes an der Straße In der guten Zeit auf. Von dort entwendeten die Täter zahlreiche Kupfer- und Messingteile. Insgesamt wird das Gewicht der Beute auf rund eine Tonne geschätzt. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beim Abtransport der Beute beobachtet haben. Hinweise an die Tel.-Nr. 04105 6200.

Stelle - Ins Haus geschlichen

Am Mittwochnachmittag, 23.10.2024 kam es in der Lüneburger Straße zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus. Während sich die Bewohner im Garten aufgehalten hatten, drangen Diebe in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 19:40 Uhr in das Haus ein und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Wie genau die Täter in das Haus gelangten, ist noch unklar.

