Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 25.10.2024, 12:00 Uhr bis Sonntag, 27.10.2024, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Landkreis Harburg - Einbrüche in Wohnhäuser

Jesteburg - In der Zeit von Donnerstag, 18:45 Uhr, bis Freitag, 15:53, Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Bredbach" ein. Das Haus wurde nach Diebesgut durchsucht und im Anschluss in unbekannte Richtung verlassen. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe könnte ein Zusammenhang mit einem bereits zuvor aufgenommenen Einbruch in der Straße "Schaftrift" bestehen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5894886).

Seevetal/Meckelfeld - Am Freitagabend kam es im Zeitraum von ca. 19:00 Uhr bis 22:20 Uhr in Seevetal/Meckelfeld in der Straße Bohnenkamp zu einem versuchten Einbruch in ein dortiges Wohnhaus. Die bisher unbekannte Täterschaft hebelte ein Fenster auf, ließ dann jedoch von einer weiteren Tatbegehung ab.

Brackel - Freitag, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Kellertür zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Heinberg" auf und gelangten so in das Haus. In dem Haus wurden diverse Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefonnummer 04181 2850.

Buchholz in der Nordheide - Streit im Bus eskaliert

Am Samstag gegen 12:30 Uhr gerieten der 24-jährige Beschuldigte und das spätere 36-jährige Opfer während einer Busfahrt nach Buchholz in einen Streit. Am ZOB in der Lindenstraße verlagerte sich der Streit nach draußen, wo der Beschuldigte das Opfer beleidigte und mehrfach mit der Faust schlug. Als Zeugen beherzt eingriffen und den Beschuldigten zurückhielten, holte dieser ein kleines Taschenmesser aus seinem Rucksack und versuchte zu dem flüchtenden Opfer zu gelangen. Der Beschuldigte konnte durch die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten festgenommen und dem Gewahrsam zugeführt werden. Hier verblieb er, bis er am Sonntagmorgen, nach der Durchführung diverser Maßnahmen und Ermittlungen in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht, entlassen wurde.

Seevetal/Meckelfeld - Taschendiebstahl

Am Samstagvormittag kam es in einem Textildiscounter in der Straße Am Saal zu einem Taschendiebstahl. Bisher unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von ca. 11:15 Uhr bis 11:30 Uhr die Geldbörse aus der Einkaufstasche einer Kundin. Offensichtlich schnitt die Täterschaft hierfür ein Loch in die Tasche. Hinweise zu der Tat oder zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Seevetal unter 04105 6200 entgegen. Die Polizei warnt nochmals eindringlich, sämtliche persönliche Wertgegenstände sowie Taschen beim Einkaufen zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt zu lassen.

Seevetal/Horst - Brennende Toilettenkabine

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr geriet aus bisher unbekannten Gründe eine mobile Toilettenkabine in der Horster Landstraße Ecke Winkelweg in Brand. Das Feuer griff auf eine angrenzende Hecke sowie einen Stromverteilungskasten über und konnte letztendlich von der Feuerwehr gelöscht werden. Personen, die Hinweise zu der Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105 6200 zu melden.

Seevetal/Meckelfeld - Geschädigter zur Verkehrsunfallflucht gesucht

Am 24.10.2024 kam es gegen 16:15 Uhr in der Straße Birkenweg zur einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter roter Kleinwagen beschädigt worden sein soll. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Situation und teilte der Polizei das Kennzeichen der Verursacherin mit, konnte aber keine weiteren Angaben zu dem geschädigten PKW machen. Zur Unfallaufnahme war der geschädigte PKW nicht mehr vor Ort, sodass die Polizei Seevetal den betroffenen Fahrzeughalter sucht. Dieser oder weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Eyendorf - Pkw überschlagen - Beifahrer schwer verletzt

Am Freitagabend, gegen 23:25 Uhr, befuhr eine vierköpfige Familie mit ihrem VW Passat die Kreisstraße 5 von Lübberstedt in Richtung Eyendorf, als sie von einem Citroen überholt wurde. Nach dem Überholvorgang scherte der Citroen nicht wieder auf die rechte Spur ein, nahm die folgende Linkskurve im Gegenverkehr und verschwand dann aus dem Sichtfeld der Familie. Nachdem die Familie ebenfalls durch die Kurve gefahren war, sah sie den sich auf dem linken Acker noch immer und mehrfach überschlagenden Citroen. Der 48-jährige, britische Familienvater leuchtete mit seinem Passat die Unfallstelle aus und alarmierte über die internationale Notrufnummer 911 die Rettungskräfte. Zwei Polizisten auf dem Heimweg vom Dienst gehörten zu den ersten Helfern.

Durch den Unfall wurde der 18-jährige Beifahrer schwerverletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 19-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Alkotest ergab bei ihm 0,58 Promille. Außerdem ergaben sich Hinweise auf Cannabiskonsum. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und beschlagnahmte seinen Führerschein. Außerdem wurden diverse Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 5.000 EUR.

Dierkshausen - Profillos verunfallt - Drei Verletzte

Als ein BMW am Samstagabend gegen 19:35 Uhr in der Schierhorner Straße auf ein Grundstück abbiegen wollte, konnte der dahinterfahrende Skoda nicht mehr rechtzeitig anhalten. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem nicht nur der 26-jährige Skodafahrer verletzt wurde. Auch zwei Insassen des BMW wurden leicht verletzt. Die Polizei stellte fest, dass die Reifen des Skoda praktisch kein Profil hatten, so dass ein rechtzeitiges Bremsen nahezu unmöglich war. Der Fahrer wird sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Zudem könnte es passieren, dass er auf dem Gesamtschaden in Höhe von geschätzten 15.000 EUR sitzen bleibt, wenn seine Kfz-Versicherung den Schaden wegen der abgefahrenen Reifen nicht übernimmt.

Salzhausen - PKW-Diebstahl

Sonntag, in der Zeit von 10:45 Uhr bis 11:50 Uhr, entwendeten unbekannte Täter den schwarzen VW Passat CC der Geschädigten, während diese in einem Waldgebiet zwischen Garstedt und Salzhausen spazieren war. Ihren PKW hatte die Dame auf einem Parkplatz am Wald nahe der L234 geparkt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefonnummer 04181 2850.

BAB 7 - Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Haftbefehl Am Freitagabend gegen 19:50 Uhr konnten die Polizeibeamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der BAB 7 feststellen, dass der 50-jährige Fahrzeugführer eines Fahrzeuggespanns (VW Transporter mit Anhänger) unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Außerdem war der Führerschein zur Beschlagnahme ausgeschrieben und der 50-Jährige hatte einen offenen Haftbefehl. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der haftbefreiende Betrag konnte durch die Ex-Lebensgefährtin bei der Polizei in Flensburg beglichen werden, sodass der Beschuldigte im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden konnte.

BAB 7 - Auffahrunfall am Stauende

Am Samstag kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der BAB 7, Fahrtrichtung Hannover. Die 40 -jährige Fahrzeugführerin eines Mercedes erkannte das Stauende zu spät und fuhr auf den Ford eines 64-Jährigen auf. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Hund, welcher sich ebenfalls im Pkw befand, wurde von der Polizei in Obhut genommen und später auf der Dienststelle von seinem Frauchen freudig in Empfang genommen.

BAB 1 - Trunkenheitsfahrt, Falschfahrer

Am frühen Sonntagmorgen um 04:20 Uhr meldete ein Zeuge einen Falschfahrer auf der BAB 1. Dieser bemerkte seinen Fehler schnell, wendete seinen Mercedes und hielt auf dem Seitenstreifen im Bereich des AK Maschen an. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde festgestellt, dass der 35-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der Pkw wurde abgeschleppt und die beiden ebenfalls alkoholisierten Mitfahrer setzten ihre Fahrt in einem Taxi fort.

