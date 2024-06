Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Zeugenaufruf zu einem Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

Harsum, L467 (kbei) Am 06.06.2024 ist es gegen 12:40 Uhr auf der L467 zwischen Klein Förste und Harsum zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Unfallbeteiligten befahren hintereinander die L467 in Richtung Harsum. Auf Höhe der Straße "Am Kanal" fährt aus bislang ungeklärter Ursache der 34-jährige Motorradfahrer auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Es entsteht ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in einer geschätzten Höhe von ca. 3000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt zu melden. Tel. 05066 / 985-0.

