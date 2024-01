Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zaun beschädigt - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Für Sachschaden an dem Gartenzaun eines Einfamilienhauses sorgten unbekannte Täter in der Zeit vom 21.01.2024 zum 22.01.2024 in Zeulenroda-Triebes. Demnach rissen die Sachbeschädiger mehrere Zaunslatten von der hölzernen Grundstücksumfriedung in der Straße Alaunwerk, so dass der 89-jährige Hausbewohner die Polizei rief. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Die Greizer Polizei bittet daher Zeugen, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (Bezugsnummer 0018528/2024). (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell