POL-KLE: Kreis Kleve - Wochenbilanz der Verkehrskontrollen Polizei hat Temposünder im Blick

Kevelaer (ots) - Am Mittwoch (20. November 2024) gegen 19:32 Uhr wurde die Polizei über ein beschädigtes Verkehrszeichen am Kreisverkehr Am Scheidweg/Im Auwelt/Kevelaerer Straße/Wember Straße (Kreisverkehr am "Irrland") informiert. Nach den vor Ort vorgefundenen Spuren hatte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, aus Richtung Twisteden kommend, möglicherweise ...

mehr