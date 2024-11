Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Ungewöhnliche Verkehrsunfallflucht

Pkw wird angefahren und entfernt sich

Emmerich (ots)

Am Samstag (23. November 2024) kam es gegen 13:30 Uhr in Emmerich auf der Klever Straße (Bundesstraße 220) kurz hinter der Kreuzung mit der Moritz-von Nassau-Straße uns dem Nollenburger Weg in Fahrtrichtung Autobahn zu einem Auffahrunfall. Das es hier zu einer Unfallflucht kam, ist in soweit ungewöhnlich, als dass nicht der Unfallverursacher, sondern ein mutmaßlich geschädigter Autofahrer vom Unfallort flüchtete. Eine 61-jährige Frau aus Bedburg-Hau hatte mit ihrem grauen VW T-Roc kurz nach dem Anfahren von der Kreuzung, wo sie zuvor wie die ihr vorausfahrende 51-jährige Frau aus Arnhem/NL, die einen blauen Renault-Twingo fuhr, bei Rotlicht warten musste, übersehen, dass diese abbremsen musste und fuhr ihr auf. Dadurch wurde der Renault auf ein davor stehendes Fahrzeug geschoben. Dessen Fahrer stieg kurz aus, zeigte den Daumen und fuhr dann unvermittelt zügig weiter. Warum der Mann mit seinem Fahrzeug, von dem nur bekannt ist, das es von dunkler Farbe sein soll und vermutlich eine Anhängerkupplung besitzt (darauf deuten die vorderen Beschädigungen an dem Renault hin), kurz nach der Kreuzung angehalten hat und vor allem, warum er davonfuhr, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Emmerich hat den Verkehrsunfall aufgenommen und das ermittelnde Verkehrskommissariat sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Fahrer machen können. Hinweise unter Telefon 02822 7830.(sp)

