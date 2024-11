Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk-Wankum - Geparkter Pkw angefahren

Zeugen gesucht

Wachtendonk (ots)

Auf der Landfriedensstraße in Wachtendonk-Wankum wurde von Freitag (22. November 2024), 21:00 Uhr, bis Samstag (23. November 2024), 11:30 Uhr ein geparkter silber-grauer Skoda Oktavia vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Das Fahrzeug war auf der rechten Fahrbahnseite in Richtung Venloer Straße abgestellt. Durch den Unfall entstanden Kratzer im Bereich des linken Rücklichtes und des hinteren linken Radkastens. Ein Unfallverursacher hat sich nicht zu erkennen gegeben. Sachkundige Hinweise bitte an das ermittelnde Verkehrskommissariat in Geldern unter Telefon 02831 1250.(sp)

