FW-D: Feuermeldung in Mörsenbroich - Stichflamme verletzt Bewohnerin

Düsseldorf (ots)

Freitag, 8. November 2024, 11.36 Uhr, Roseggenstraße, Mörsenbroich

Am frühen Freitagmittag meldete ein Anrufer einen Zimmerbrand in Mörsenbroich. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte ein bereits gelöschtes Feuer vor. Die schwerverletzte Bewohnerin wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen kurz nach halb zwölf erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein Brandereignis an der Roseggenstraße in Mörsenbroich. Umgehend wurden mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse entsandt. Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten später eintrafen, fanden sie die schwerverletzte Bewohnerin vor dem Gebäude vor. Der Rettungsdienst begann umgehend mit der medizinischen Erstversorgung, während der Einsatzleiter einen Trupp zur Brandbekämpfung in das Gebäude entsandte. In der Küche war es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Stichflamme gekommen, wodurch die Bewohnerin schwer verletzt wurde. Ein weiterer Brand der Wohnung war jedoch nicht festzustellen. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Wohnung und führten Lüftungsmaßnahmen durch.

Die schwerverletzte Bewohnerin wurde nach der ersten Versorgung durch den Rettungsdienst der Landeshauptstadt zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Nach rund einer Stunde kehrten die letzten der 18 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück. Zur Ermittlung der Ursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

