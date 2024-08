Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Versuchter Firmeneinbruch

Anröchte (ots)

Am Freitagabend (23.08.) teilte gegen 20:15 Uhr der Inhaber eines Autohandels an der Lippstädter Straße der Polizei mit, dass sich unbekannte Personen vor und auf seinem Firmengelände am nördlichen Ortsausgang von Anröchte bewegen würden. Während der Mitteiler die Vorgänge weiter über eine Überwachungskamera beobachtete, begaben sich ein weiterer Mitarbeiter sowie Polizeikräfte zum Firmengelände. Noch vor Eintreffen der Polizei konnte der vor Ort eintreffende Mitarbeiter kurzzeitig eine tatverdächtige Person an einem Kleintransporter mit Gelsenkirchener Zulassung festsetzten. Dieser Person gelang aber die Flucht Richtung Lippstädter Straße. Da davon ausgegangen werden musste, dass sich noch mindestens eine weitere Person auf dem Gelände befindet, wurde das Areal von der Polizei unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers abgesucht. Die Suche verlief jedoch erfolglos. Im Rahmen der erweiterten Fahndungsmaßnahmen wurde wenig später auf der BAB 44 ein Fahrzeug -ebenfalls aus Gelsenkirchen- angehalten, welches mit zwei Personen besetzt war, die mit dem versuchten Einbruch in Anröchte in Verbindung gebracht werden konnten. Die Fahrzeuginsassen -zwei Männer im Alter von 37 und 39 Jahren mit rumänischer Herkunft- wurden vorläufig festgenommen und nach weiteren Ermittlungen auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. (sn)

