POL-SO: Trickbetrüger erbeuten Goldschmuck

Soest (ots) - Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 15:00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung an der Bushaltestelle "Waldstraße" am Hiddingser Weg. An dieser Bushaltestelle habe es zunächst verbale Streitigkeiten zwischen dem Messerstecher, einem 26-jährigen Tunesier und seinem Opfer, einem 36-jährigen Iraner gegeben. Beide sind aus der ZUE Soest. Im Laufe dieser Streitigkeiten hat der Täter ein Messer aus ...

