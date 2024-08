POL-SO: 36-jähriger durch Messerstiche verletzt

Rüthen (ots) - Die Polizei in Soest sucht aktuell die 27-jährige Marie-Joelle S. aus Rüthen. Frau S. hat am gestrigen Donnerstag gegen 19 Uhr ihre Wohnanschrift Am Kirchplatz mit ihrem weißen Honda mit dem amtlichen Kennzeichen SO-MJ 420, in unbekannte Richtung verlassen. Die 27-Jährige befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: - 1,60 Meter - blonde, schulterlange Haare - schlank - tätowiert an Beinen und Armen - ...

