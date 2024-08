Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vermisstenfahndung

Rüthen (ots)

Die Polizei in Soest sucht aktuell die 27-jährige Marie-Joelle S. aus Rüthen. Frau S. hat am gestrigen Donnerstag gegen 19 Uhr ihre Wohnanschrift Am Kirchplatz mit ihrem weißen Honda mit dem amtlichen Kennzeichen SO-MJ 420, in unbekannte Richtung verlassen. Die 27-Jährige befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 1,60 Meter - blonde, schulterlange Haare - schlank - tätowiert an Beinen und Armen - bekleidet mit einem Top mit Spaghettiträgern und schwarzer Strickjacke sowie einem Rock mit Leopardenmuster - weiße Turnschuhe mit schwarzen hohen Socken

Die Polizei ist nun dringend auf der Suche nach Marie-Joelle S. und benötigt dazu die Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer die Vermisste gesehen hat, oder sie aktuell antrifft, der ruft bitte die 110 an. Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Foto darf zum Zwecke der Suche nach der Vermissten veröffentlicht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell