POL-SO: Vermisstenfahndung

Soest (ots) - Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 13:25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Nottebohmweg, in Höhe des Parkplatzes am dortigen Friedhof. Ein 26-jähriger Mann aus Werl befuhr mit seinem VW Passat den Nottebohmweg in Richtung Osthofentor. In Höhe der Parkflächen am Friedhof fuhr plötzlich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kleinwagen rückwärts auf den Nottebohmweg und touchierte den VW ...

