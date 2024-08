Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: VW Passat beschädigt und geflüchtet

Soest (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 13:25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Nottebohmweg, in Höhe des Parkplatzes am dortigen Friedhof. Ein 26-jähriger Mann aus Werl befuhr mit seinem VW Passat den Nottebohmweg in Richtung Osthofentor. In Höhe der Parkflächen am Friedhof fuhr plötzlich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kleinwagen rückwärts auf den Nottebohmweg und touchierte den VW im Bereich der rechten Fahrzeugseite. Der Werler hielt unmittelbar an, der Kleinwagen entfernte sich jedoch in Richtung Naugardenweg, ohne sich um eine Schadensregulierung gekümmert zu haben. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen grauen oder weißen Kleinwagen mit Soester Kennzeichenfragment. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.

