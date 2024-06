Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: aggressive 23-Jährige randaliert in Einkaufszentrum

Ludwigsburg (ots)

Mit einer aggressiven jungen Frau bekamen es Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeireviers Sindelfingen am Donnerstag (13.06.2024) in Sindelfingen zu tun. Die 23-Jährige ließ sich zunächst in der Kosmetikabteilung eines Einkaufszentrums sowie in einem Nagelstudio behandeln. Da sie die Dienstleistungen anschließend nicht bezahlen konnte, wurde Sicherheitspersonal des Einkaufszentrums hinzugezogen. In der Folge wurde die 23-Jährige zunehmend aggressiv, schubste eine Angestellte des Nagelstudios und stieß Beleidigungen und Drohungen gegen das Sicherheitspersonal aus. Außerdem beschädigte sie Einrichtungsgegenstände in dem Nagelstudio und verursachte einen Schaden von rund 350 Euro. Bei der Aufnahme des Sachverhalts durch eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung stellte sich heraus, dass die junge Frau bereits am selben Tag gegen 13:00 Uhr in einem Fast-Food-Restaurant in der Nähe des Einkaufszentrums durch ihr aggressives Verhalten aufgefallen war. Dort hatte sie ebenfalls randaliert, Einrichtungsgegenstände umgeworfen und einen Stein nach einem Mitarbeiter geworfen. Nachdem das Verhalten der 23-Jährigen auch gegenüber den Einsatzkräften der Polizei zunehmend entgleiste, wurde sie in Gewahrsam genommen und in eine psychiatrische Klinik gebracht.

