Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck-Neckarrems: Flüchtiger Autofahrer nach Unfall mit Fahrradfahrerin gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Donnerstag (13.06.2024) gegen 14:10 Uhr im Röschweg in Neckarrems ereignet hat. Eine 34-Jährige fuhr dort mit ihrem Pedelec in Richtung der Einmündung zur Straße "Auf der Steige". Von links kommend fuhr eine unbekannte Person mit einem weißen BMW in den Einmündungsbereich, ohne auf den Vorrang der Fahrradfahrerin zu achten. Die 34-Jährige musste stark abbremsen und konnte dadurch zwar einen Zusammenstoß mit dem BMW verhindern, stürzte aufgrund des abrupten Bremsmanövers jedoch vom Rad und zog sich leichte Verletzungen zu. Die unbekannte Person im BMW setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. Die 34-Jährige suchte nach dem Unfall selbstständig einen Arzt auf. Zeugen für den Sachverhalt werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

