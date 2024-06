POL-LB: Markgröningen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots) - Gleich zweimal schlugen noch unbekannte Einbrecher am Donnerstag (13.06.2024) zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr in der Königsberger Straße in Ludwigsburg zu. In einem Fall hebelten sie ein Kellerfenster auf, gelangten so in das Wohngebäude und durchsuchten dort mehrere Räume. Ob dabei etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Einige Häuser weiter ...

