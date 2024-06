Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Wohnungseinbrüche in der Königsberger Straße

Ludwigsburg (ots)

Gleich zweimal schlugen noch unbekannte Einbrecher am Donnerstag (13.06.2024) zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr in der Königsberger Straße in Ludwigsburg zu.

In einem Fall hebelten sie ein Kellerfenster auf, gelangten so in das Wohngebäude und durchsuchten dort mehrere Räume. Ob dabei etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Einige Häuser weiter wurde ein Küchenfenster aufgehebelt, um so in das Wohnhaus zu gelangen und im Innern zahlreiche Räume zu durchsuchen. Auch hier ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per Email an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

